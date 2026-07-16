İstanbul’un 3 ilçesinde zehir tacirlerine operasyon! 45 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
16.07.2026 - 16:25Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda skunk ele geçirildi. Adresler ve araçlarda yapılan aramalarda 45 kilo uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunun önlenmesine yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda narkotik ekipleri Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde şüpheli 4 araç ve 3 adres tespit etti.
Ekiplerin adreslere ve araçlara gerçekleştirdiği operasyonlarda 45 kilo 488 gram skunk ve 1 adet vakum makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.