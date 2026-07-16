GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul’un 3 ilçesinde zehir tacirlerine operasyon! 45 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’un 3 ilçesinde zehir tacirlerine operasyon! 45 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul’un 3 ilçesinde zehir tacirlerine operasyon! 45 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

16.07.2026 - 16:25Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
İstanbul’un 3 ilçesinde zehir tacirlerine operasyon! 45 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'un Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda skunk ele geçirildi. Adresler ve araçlarda yapılan aramalarda 45 kilo uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunun önlenmesine yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda narkotik ekipleri Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde şüpheli 4 araç ve 3 adres tespit etti.

Ekiplerin adreslere ve araçlara gerçekleştirdiği operasyonlarda 45 kilo 488 gram skunk ve 1 adet vakum makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Güncel Haberler

TÜBİTAK'tan köy okullarına bilim ve teknoloji desteği
#Gündem

TÜBİTAK'tan köy okullarına bilim ve teknoloji desteği

TÜİK verileri açıkladı: İnşaat sektöründe kırmızı alarm! Yıllık bazda yüzde 4,5 geriledi
#Ekonomi

TÜİK verileri açıkladı: İnşaat sektöründe kırmızı alarm! Yıllık bazda yüzde 4,5 geriledi

Tibet çanakları eşliğinde gün batımı: Efeler’de bu akşam doğa ve huzur buluşuyor
#Gündem

Tibet çanakları eşliğinde gün batımı: Efeler’de bu akşam doğa ve huzur buluşuyor