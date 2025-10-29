İstanbullular dikkat! O yollar trafiğe kapatıldı, işte alternatif güzergahlar...

GAZETE VATAN ANA SAYFA
29.10.2025 - 07:45Güncellenme Tarihi:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin gerçekleştireleceği Fatih ilçesinde sabah 05.45 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye bağlanan tüm sokaklar trafiğe kapatıldı.

Saat 05.45 itibarıyla sürücüler valilik tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı. Bu duruma göre prova kapsamında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Tören bitimine kadar kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabileceği açıklandı.

