İstanbul'dan kaçış başladı

Milliyet'ten Eren Koca'nın haberine göre havalimanları ve otogarlarda yoğunluk yaşandı. İstanbul’u terk etmek isteyenler, Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik yoğunluğu oluşturdu. Kilometrelerce araç kuyruğu sosyal medyada paylaşıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul yolunda kavşaklarda ve kritik geçiş noktalarında denetimlerini artırarak trafik akışını sağlıklı tutmaya çalıştı. İstanbul’daki otoyolların Ankara istikametinde de yoğun trafik gözlemlendi.

Trafik kilitlendi

Depremin ardından İstanbul’da trafik yoğunluğu da arttı. Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözlendi. Akaryakıt istasyonlarında da uzun kuyruklar oluştu.

‘Yanal atılımlı fay avantaj’

6.2’lik depremin yaşandığı Kumburgaz Fayı, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın İstanbul’a en yakın kollarından biri olarak bilinirken, uzmanlar, depremin yaşandığı fayın yanal atımlı olmasını diğer faylarına göre avantaj sağladığını belirtiyor. İstanbul’un doğrudan altından geçen bir fay hattı yok, ancak şehrin güneyinden, yani Marmara Denizi’nin altından geçen yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fay Hattı bulunuyor.

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Bu fay hattı Van Gölü’nden Saros Körfezi’ne kadar tüm kuzey Anadolu’yu kesen Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) bir parçası. Kuzey Anadolu Fay Hattı, İzmit Körfezi’nden başlıyor ve kuzey ile güney kollarıyla ikiye ayrılarak Marmara Denizi’ni baştan sona kesiyor ve Saros’tan Trakya’ya geçiyor. Marmara Bölgesi’ndeki hat da kendi içinde sekiz parçadan oluşuyor. Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan “Depremin yaşandığı fay Kuzey Anadolu kırığı sağ yanal atımlı bir fay.

Düşey bileşeni çok küçük. Yanal atımlı fay, diğer fay hatlarına göre avantaj sağlar. Düşüntülü kırık daha çok yıkım yapar” değerlendirmesinde bulundu. İTÜ’den Deprem Bilimci Prof. Dr. Ziyadin Çakır ise “Depremin yaşandığı fay hattı yanal atımlı. Yanal atımlı fayın avantajı tsunami oluşturmuyor. Direk kendisi tsunami oluşturmuyor” dedi.