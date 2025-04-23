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İstanbul'daki depremlerin ardından AFAD açıkladı: Can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır

23.04.2025 - 14:47Güncellenme Tarihi:
İstanbul'daki depremlerin ardından AFAD açıkladı: Can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır

İstanbul'daki depremin ardından Vali Davut Gül'ün başkanlığında AFAD merkezinde kriz masası kuruldu. AFAD'tan yapılan açıklamada '112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır' denildi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da, Vali Gül ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile uzmanlar, oluşturulan kriz masasında bir araya geldi.

AFAD: HERHANGİ BİR CAN KAYBI VE YIKIM İHBARI YOK

Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet grupları temsilcileri AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplanmıştır. İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır.

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