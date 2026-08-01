GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da zehir sevkiyatına darbe! Kilolarca ele geçirildi
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da zehir sevkiyatına darbe! Kilolarca ele geçirildi

İstanbul'da zehir sevkiyatına darbe! Kilolarca ele geçirildi

01.08.2026 - 14:28Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
İstanbul'da zehir sevkiyatına darbe! Kilolarca ele geçirildi

Silivri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı belirlenen bir TIR'a baskın yapıldı. Aramalarda 376 kilo 50 gram marihuana ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

İstanbul polisinin zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Silivri’de operasyon gerçekleştirildi.

Çekiciye bağlı bir TIR’ın dorsesine yapılan baskında A.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Dorsede yapılan aramalarda 376 kilo 50 gram marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Güncel Haberler

Kars'ta geliştirildi! Dünyada benzeri çok az: Üretimde ezber bozan yerli sistem
#Gündem

Kars'ta geliştirildi! Dünyada benzeri çok az: Üretimde ezber bozan yerli sistem

Google’ın yeni özelliği 24 saat dayanabildi: Sahte felaket görüntüleri ortaya çıkınca geri çekildi
#Gündem

Google’ın yeni özelliği 24 saat dayanabildi: Sahte felaket görüntüleri ortaya çıkınca geri çekildi

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI 2026 | ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta, kaçta bitecek? 1-2 Ağustos oturum saatleri ve sınav giriş belgesi
#Gündem

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI 2026 | ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta, kaçta bitecek? 1-2 Ağustos oturum saatleri ve sınav giriş belgesi