İstanbul'da zehir sevkiyatına darbe! Kilolarca ele geçirildi

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İstanbul polisinin zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Silivri’de operasyon gerçekleştirildi.

Çekiciye bağlı bir TIR’ın dorsesine yapılan baskında A.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Dorsede yapılan aramalarda 376 kilo 50 gram marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.