İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay! Yol çöktü, araç çukura düştü

Yürekleri ağza getiren olay, saat 15.00 sıralarında İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Yaklaşık 3 gündür aralıksız devam eden yağışların zemini zayıflatması sonucu yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Çökme esnasında sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç, yol kenarında bulunan çukura düşerek yan yattı.

ŞANS ESERİ KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Çöken yolda park halinde bulunan bir başka araç ise ekipler tarafından halat yardımıyla sabitlenerek muhtemel bir düşmenin önüne geçildi.

Polis ekipleri ise sokağa giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.