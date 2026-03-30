Gündemİstanbul'da yürekleri ağza getiren olay! Yol çöktü, araç çukura düştü
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay! Yol çöktü, araç çukura düştü

İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay! Yol çöktü, araç çukura düştü

30.03.2026 - 17:23Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay! Yol çöktü, araç çukura düştü

İstanbul Üsküdar'da şiddetli yağışların ardından yol çöktü. Çökme esnasında park halinde bulunan bir araç çukura düştü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Yürekleri ağza getiren olay, saat 15.00 sıralarında İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Yaklaşık 3 gündür aralıksız devam eden yağışların zemini zayıflatması sonucu yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Çökme esnasında sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç, yol kenarında bulunan çukura düşerek yan yattı.

İLGİLİ HABER

İstanbul’da şiddetli yağış! Her yer göle döndü, araçlar yolda kaldı
İstanbul’da şiddetli yağış! Her yer göle döndü, araçlar yolda kaldı

ŞANS ESERİ KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Çöken yolda park halinde bulunan bir başka araç ise ekipler tarafından halat yardımıyla sabitlenerek muhtemel bir düşmenin önüne geçildi.

Polis ekipleri ise sokağa giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muşlu vatandaşlar oraya koştu! Görenler hayran kalıyor
#Gündem

Muşlu vatandaşlar oraya koştu! Görenler hayran kalıyor

Sapanca Gölü'nde rekor artış: 4 günde 18 santim yükseldi, kuraklık riski bitti
#Gündem

Sapanca Gölü'nde rekor artış: 4 günde 18 santim yükseldi, kuraklık riski bitti

İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay! Yol çöktü, araç çukura düştü
#Gündem

İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay! Yol çöktü, araç çukura düştü