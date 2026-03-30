İstanbul’da şiddetli yağış! Her yer göle döndü, araçlar yolda kaldı

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde caddede biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kemerburgaz, Cendere Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.



Yağış nedeniyle göle dönen yolda, hafriyat kamyonları ve TIR'ların dahi kontrollü şekilde ilerlediği görüldü.