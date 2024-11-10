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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi; 2 ölü, 15 yaralı

İstanbul Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

10.11.2024 - 07:21 | | DHA/AA
İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi; 2 ölü, 15 yaralı

Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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