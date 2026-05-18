İstanbul'da yaralı gece: Beşiktaş'ta kafa kafaya çarpıştılar! 8 yaralı

18.05.2026 - 10:03Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halindeki iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

YARALI 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu her iki yönde trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlarda sıkışan 4 kişiyi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiye ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından, polis ekipleri kapattığı caddeyi araçların geçişine açtı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

