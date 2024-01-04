İstanbul’da yakalanan casusların hedefinde Wi-Fi şifreleri var! Fotoğraf başı 100 dolar alıyorlardı

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a çalıştıkları iddiasıyla Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek operasyonla yakalanan 34 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli 8 ilde, 57 adrese düzenlenen zincirleme operasyonla 34 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İFADELERİ ALINIYOR

Operasyona ilişkin son bilgileri CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz aktardı.

Merve Tokaz'ın açıklamaları şöyle:

Şüpheliler gözaltına alındıkları günden itibaren her gün rutin olarak sağlık kontrolüne götürülüyor. Şüphelilerin gece gündüz ifadeleri alınıyor. Şüphelilerin yarın adlliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KRİTİK OPERASYON

Kritik bir operasyondu. Türkiye'de yaşayan yabancıları hedef alıyorlardı. Darp, adam kaçırma gibi bir takım faaliyet yürütüyorlardı. Türkiye'de MOSSAD adına istihbarı faaliyet yürüttükten sonra bu bilgileri İsrail birimleri ile paylaşıyordu.

FOTOĞRAF BAŞI 100 DOLAR

Sosyal medya üzerinden kendilerine yeni bir takım örgüt üyeleri devşiriyorlardı. Her bir fotoğraf için ciddi bir gelir de elde ediyorlardı. İstihbari faaliyet adına çektikleri her bir fotoğraf için MOSSAD'dan 100 dolar ödeme alıyorlardı.

FİLİSTİNLİ AİLELERİN EVLERİNİ TESPİT

Şu an için özellikle Türkiye'de yaşanan Filistinli ailelerin adreslerini de tespit ediyorlardı. Söz konusu keşif faaliyetlerinin ardından Filistinli ailelerin fotoğraflarını MOSSAD ile paylaşıyorlardı.

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IP ADRESLERİ ELLERİNDE

Türkiye'de yaşayan Filistlinli ailelerin evlerindeki IP adreslerinin tespit edilmesi, WI-FI şifrelerini ele geçirerek de ailelerin ellerindeki paylaşımlara da ulaşmaya çalışıyorlardı.

TÜM İMKANLAR MOSSAD'DAN

Türkiye'ye insan ve mal kaçırma gibi bir takım faaliyetleri de yürütecek kişilere, tüm imkanlar da MOSSAD tarafından sağlanıyordu.

50 ADRES BASILDI

Oldukça geniş bir operasyonu. 50'nin üzerinde bir adrese operasyon gerçekleştirildi, 34 şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN TELEFONLARI İNCELENİYOR

Şüphelilerin telefonları, dijital metaryalleri de emniyet tarafından inceleniyor. O bulgular da casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesinde oldukça kritik.