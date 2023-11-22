İstanbul'da yağmur trafiği! Yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nda özellikle Maltepe ve Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda etkili olurken, Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde, ve TEM Otoyolu İstoç mevkiinde etkili oldu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.30 itibariyle yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü.