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İstanbul'da yağmur trafiği! Yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 18.30'de yoğunluk yüzde 89'a ulaştı.

22.11.2023 - 19:54 | | Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ-Burak KESKİNCİ/ İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da yağmur trafiği! Yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nda özellikle Maltepe ve Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda etkili olurken, Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde, ve TEM Otoyolu İstoç mevkiinde etkili oldu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.30 itibariyle yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü.

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