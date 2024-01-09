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İstanbul'da yağmur trafiği!

İstanbul akşam saatlerinde yağışlı havanında etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

09.01.2024 - 20:18 | | Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Hazal Mihrace GÖKSUN - Burak KESKİNCİ /İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da yağmur trafiği!

İstanbul'da havanın da yağışlı olmasının etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 18:30'da İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 85'e kadar yükseldi. Anadolu yakasında ise yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken Metrobüs duraklarında oluşan yoğunluk da dikkat çekti.  Anadolu yakasında yoğunluğun en çok yaşandığı nokta D-100 Karayolu Maltepe ve Ataşehir mevkileri oldu.

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