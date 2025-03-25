İstanbul'da yağışlar barajlara etki etti, Doluluk oranındaki artış sevindirdi

İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgasının ardından, günlerce süren kar yağışıyla birlikte baraj doluluk oranlarındaki artış sürüyor. İSKİ'nin yaptığı ölçümlerde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 79.85 olarak kayıtlara geçti.

TEL ÖRGÜLER SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul’ın barajlarındaki hızlı yükselişten Alilbeyköy Barajı da nasibini aldı. Alibeyköy Barajında doluluk oranı yüzde 65.05’e kadar yükseldi. Barajda doluluk oranı geçtiğimiz Ekim ayı içinde yüzde 6.27’ye kadar gerilemişti. Baraj gölü havzasındaki hızlı yükseliş eskiden tamamen kuruyan üzerinde otomobille ilerlenebilen alanları tekrar suyla doldurdu. Baraj gölünün bazı alanlarında gölü korumak için yapılan tel örgülerin bir bölümünün sular altında kaldığı görüldü.

ELMALI'DA YÜZDE 94.54, ÖMERLİ'DE YÜZDE 92.15

İstanbul’a su sağlayan Elmalı Barajında doluluk oranı yüzde 94.54’e ulaştı. Özellikle Anadolu yakasına su sağlayan önemli barajlardan Ömerli Baraj gölü havzasında ise doluluk oranı 92.15 olarak ölçüldü. Bir dönem doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine gerileyen Terkos Baraj gölü havzasında ise doluluk oranı yüzde 80.62 olarak ölçüldü.İstanbul’un barajlarında güncel doluluk oranları şu şekilde.

Haberin Devamı

ÖMERLİ % 92.15

DARLIK % 77.84

ELMALI % 94.54

TERKOS % 80.62

ALİBEYKÖY % 65.05

BÜYÜKÇEKMECE % 74.92

SAZLIDERE % 58.36

ISTARNACALAR % 49.62

KAZANDERE % 86.18

PAPUÇDERE % 84.68