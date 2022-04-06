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Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na ÅŸafak baskÄ±nÄ±

Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik olarak yapÄ±lan operasyonda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyona Ã–zel harekat polisi de destek verdi.Â

06.04.2022 - 07:11 | | Ertan KILIÃ‡ - Ozan URAL / Ä°STANBUL, (DHA) -
Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na ÅŸafak baskÄ±nÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ä°stanbul genelinde sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. YapÄ±lan teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan saat 06.00'da belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±. Ã–zel harekat polislerinin de destek verdiÄŸi operasyonda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

BEYOÄžLU'NDA OPERASYON

Ekiplerin belirlediÄŸi adreslerden biri de BeyoÄŸlu, HacÄ±ahmet Mahallesi Yeni AsÄ±r Sokak'ta bulunan 3 katlÄ± bina oldu. Ã–zel harekat polislerinin girdiÄŸi dairede ekipler arama yaptÄ±. Operasyon sÄ±rasÄ±nda Ã§evrede yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.Â 

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