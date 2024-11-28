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İstanbul'da uygulama tabanlı taksi dönemi başlıyor: 2500 ticari araç için yeni renkler belli oldu

İstanbul'da yakında yollara çıkması beklenen uygulama tabanlı 2500 ticari taksi için yeni renkler belirleniyor. Boya yerine folyo kaplama ile tasarım yapılacak olan araçlar için 5 seçenekli anket açıldı.

28.11.2024 - 11:08 |
İstanbul'da uygulama tabanlı taksi dönemi başlıyor: 2500 ticari araç için yeni renkler belli oldu

İstanbul'da faaliyete geçmesi beklenen 2500 uygulama tabanlı ticari taksiler için tasarım çalışmalarında son aşamaya gelindi.

5 farklı tasarım gerçekleştirildi ve tasarımlarda ana renk olarak beyaz baz alındı. Beyaz renk üzerine folyo kaplama ile yapılması planlanan çalışmalar kapsamında Fiat Egea marka araç tercih edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, altyapı, düzenleme, işleyiş biçimi gibi teknik konuların tamamlanmasının ardından İBB tesislerinde uygulama tabanlı araçlara folyo kaplama yapılarak yolcu taşımacılığına başlaması bekleniyor.

TASARIMLARDA TEPE LAMBASI GÖRÜNMÜYOR

Uygulama tabanlı ticari taksilerin tasarımlarında tepe lambası görünüyor. Yoldan müşteri almayacak olduklarından tepe lambası kullanımına da gerek olmayabiliyor.

ANKETLE SEÇİLECEK

Taksilerin tasarımları İBB'nin açtığı anket neticesinde ortaya çıkan sonuca göre belirlenecek.

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