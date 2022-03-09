İstanbul’da üniversiteler tatil mi? Yarın üniversiteler tatil mi? İstanbul Valiliği duyurdu!

İstanbul için kırmızı alarm! Beklenen kar yağışı için kritik önlemler alındı! İstanbul Valiliği tedbirleri tek tek duyurdu. 10 Mart’ta başlayacak kar yağışı nedeniyle Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin ek tedbirler aldı. Okullar başta olmak üzere, üniversiteler resmi kurumlar ve motokuryeler ile ilgili yeni kararlar Valilik tatarfından duyuruldu. Peki, İstanbul’da üniversiteler tatil mi? Yarın üniversiteler tatil mi? İşte İstanbul Valiliği kararları!

İSTANBUL’DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle dün alınan tedbirleri açıklayan İstanbul Valiliği yeni tedbirleri duyurdu. Alınan kararlara göre tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumlarının 14 Mart tarihine kadar tatil edildiği belirtildi. Valilik, “İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

İŞTE İSTANBUL VALİLİĞİ’NİN KAR YAĞIŞI İÇİN ALDIĞI ÖNLEMLER!

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına,

İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

Motokuryeler, motor ve scooter'ların 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verilmiştir.