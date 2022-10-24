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İstanbul'da üniversitedeki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

Arel Üniversitesi Sefaköy kampüsünde dün meydana gelen çökmeyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

24.10.2022 - 15:06 | | Sevda SARIKAYA - İSTANBUL (DHA)-
İstanbul'da üniversitedeki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

Sefaköy'de bulunan Arel Üniversitesi’nin bitişiğindeki bir konut inşaatında dün saat 16.00 sıralarında istinat duvarının çökmesi, üniversite binasında da göçüğe neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı bir basın açıklaması paylaştı. İlk tespitlere göre herhangi bir yaralı veya can kaybının bulunmadığının belirtildiği açıklamada cumhuriyet başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği bilgisine yer verildi.

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