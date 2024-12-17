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İstanbul'da tur teknesinde yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Beylerbeyi sahilde, ‘Le Vapeur Magique' isimli özel gezi ve etkinlik vapurunda yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle vapurda maddi hasar meydana geldi.

17.12.2024 - 11:20 | | İHA
İstanbul'da tur teknesinde yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yangın, Beylerbeyi sahilde bulunan ‘Le Vapeur Magique' isimli özel gezi ve etkinlik vapurunda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yangın nedeniyle vapurda maddi hasar meydana geldi.

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