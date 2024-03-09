İstanbul'da tramvay kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında T1 Bağcılar-Kabataş hattında sefer yapan tramvayın, Laleli-İstanbul Üniversite durağı ile Beyazıt-Kapalıçarşı durağı arasında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Kurt motosikletiyle raylar üzerinde ilerlediği sırada aynı yönde seyreden tramvayın solundan geçmeye çalışırken altında kaldı. Kazayı gören vatandalar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tramvay altına sıkışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, sürücüye ambulans içerisinde kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kurt yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.