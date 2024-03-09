GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da tramvay kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
ABONE OL

İstanbul'da tramvay kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te raylarda ilerleyen motosiklet sürücüsü İsmail Kurt tramvaya çarparak altında kaldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

09.03.2024 - 12:09 | | Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN- Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da tramvay kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında T1 Bağcılar-Kabataş hattında sefer yapan tramvayın, Laleli-İstanbul Üniversite durağı ile Beyazıt-Kapalıçarşı durağı arasında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Kurt motosikletiyle raylar üzerinde ilerlediği sırada aynı yönde seyreden tramvayın solundan geçmeye çalışırken altında kaldı. Kazayı gören vatandalar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tramvay altına sıkışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, sürücüye ambulans içerisinde kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kurt yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÜNCEL HABERLER

Ortaköy'de korkutan yangın!

Ortaköy'de korkutan yangın!
Gazze'de gıda krizi: Açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

Gazze'de gıda krizi: Açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
İstanbul'da tramvay kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'da tramvay kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti