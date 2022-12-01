İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul’da, mesai saatinin bitimiyle birlikte sürücüler yola çıkarken, akşam saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, 18.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 89’a kadar ulaştı. Aynı veriye göre, Avrupa Yakası’ndaki yüzde 85 olarak ölçülen yoğunluk, Anadolu Yakası’nda yüzde 90 oldu. Bazı bölgelerde trafik akışı durma noktasına geldi.