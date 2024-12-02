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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıktı!

İstanbul’da haftanın ilk gününde başlayan yağmurun da etkisini artırması nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı.

02.12.2024 - 09:49 | | DHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıktı!

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkisini artırdı. İşlerine araçlarıyla gitmek isteyen sürücüler yağış nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda hız düşürerek ilerledi.

Kozyatağı’nda yağmur şiddetini zaman zaman artırırken trafik D-100 Karayolu’nda durma noktasına geldi. İBB Cep Trafik Uygulamasında saat 08.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 78'lere kadar çıktı.

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