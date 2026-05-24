İstanbul'da TIR korkusu: Kuzey Marmara'da bariyerlere çarpıp alev aldı

24.05.2026 - 10:53
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR bariyerlere çarparak alev aldı. Sürücü yaralanırken itfaiye yangına müdahale etti.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye bağlantısında TIR'da çıktı. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 22 ADU 290 plakalı TIR, bariyerlere çarparak yanmaya başladı. TIR şoförü ve yolcu son anda araçtan inerek kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Kurbanlık hayvanları indirdikten sonra dönüşe geçtiği sırada kaza yapan ve hafif şekilde yaralanan TIR şoförüne ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yangında TIR kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İsmini duyan şaşırıyor! Yozgat’taki 8 asırlık gizemin ardından "çimmek" fiili çıktı
