İstanbul'da terör ve yolsuzluk operasyonu: Vatan Emniyet'te ilk gece

Sağlık kontrolünden geçirilen İmamoğlu nezarethaneye alındı. Örgütlü suç kapsamında gözaltına alınan ve çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanan İmamoğlu, bu nedenle gözaltına alındığı saatten itibaren 24 saatlik süreçte kısıtlılık kararı olması sebebiyle avukatları dışında kimseyle görüştürülmedi.

NEZARETHANE YEMEĞİ YEDİ

Kullandığı ilaçlar kendisine verildi. Gece saatlerinde ise sağlık kontrolüne götürülerek rapor alındı. Ayrıca, nezarette tek başına kalan İmamoğlu günlük nezaret menüsünden yemek yedi. İmamoğlu da dahil olmak üzere, gözaltında bulunan kimsede bir sağlık sorunu olduğuna dair şikâyet olmadığı öğrenildi.

MALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE TUTULUYOR

İmamoğlu, hem Mali Şube hem de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şu anda Mali Şube Müdürlüğü’nde tutulan İmamoğlu’nun ifadesi, savcılık talimatıyla TEM Şube’den bir ekibin Mali Şube’ye gelmesiyle burada alınacak. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İmamoğlu’nun adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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İMAMOĞLU’NDAN MESAJ VAR

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyuna, avukatı aracılığıyla bir mesaj yolladı. İmamoğlu mesajında özetle “Ben milletime söylemiştim ve uyarmıştım. Diplomama el koyan bu akıl, sizin malınıza, namusunuza, mülkünüze çöker ve her türlü gaspı, tecavüzü yapar. Milletçe bu kötülüğün karşısında olmalıyız. Milletime çağrımdır. Millet büyüktür. Bir çağrım da yargı mensuplarına. Yüce Türk yargısının namuslu, ahlaklı, milletine hizmet aşkı yaşayan on binlerce savcısına, hâkimine haykırıyorum. Siz ayağa kalkmalı ve bu Türk yargısını perişan eden, bizi bütün dünyaya rezil eden, itibarımızı yerle bir eden bir avuç meslektaşınıza tedbir almalısınız. Son olarak AK Parti’de görev yapan ve iktidar ittifakı olan tüm siyasilere sesleniyorum. Bu olaylar partilerimizi, siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir. Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.”