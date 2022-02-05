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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi kahverengiye döndü

İstanbul’da karların erimesiyle Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 53’e yükseldi. Ancak derelerden gelen çamurlu suyun etkisiyle barajda suyun rengi kahverengiye döndü.

05.02.2022 - 19:07 | | İHA
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi kahverengiye döndü

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle birlikte Alibeyköy Barajı'nda Ocak 2022’de doluluk oranı yüzde 37.25 seviyesindeyken, Şubat 2022’de ise yüzde 53 seviyesine yükseldi. Yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen baraj çevresi, karların erimesinin ardından derelerden gelen çamurlu suyun etkisiyle kahverengine döndü. Kahverengine dönen Alibeyköy Barajı havadan drone ile görüntülendi. Havadan görüntülenen Alibeyköy Barajı'nda daha önce koyun ve keçilerin otladığı alanlar, yeniden suyla dolmaya başladı.

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