İstanbul'da sopalar konuştu: 3 kişi bir adama saldırdı!

Gündemİstanbul'da sopalar konuştu: 3 kişi bir adama saldırdı!
01.03.2026 - 07:40Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde çıkan sopalı kavgada 3 kişi bir adama saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyenler de sopalardan nasibini aldı.

Olay, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 3 kişi yanlarında bulunan sopalarla bir kişiye saldırdı.

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girmeye çalıştı. Ancak araya girenler de saldırganların müdahalesi sırasında darbedildi. Yaşanan panik ve arbede çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

