Kars Ovası’nda görülmemiş bereket! Yağışların ardından menderesler coştu: Tarım ve hayvancılıkta rekor verim beklentisi

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"Menderesler geçtikleri bölgeden taşıdıkları alüvyonlar nedeniyle de bölgede verimli toprakların, tarım arazilerinin oluşmasını sağlıyor. Bir yandan suyun akış hızının düşmesi nedeniyle yer altı sularının da beslenmesine katkıları var. Bunun gibi doğal güzelliklerin oluşması ve turizme katkılarının yanı sıra bölgede yaşayan çiftçilerimiz hem hayvanlarını bu mendereslerde suluyor hem de arazilerinin sulama ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Mendereslerin ilimize çok katkısı var, onları koruyacağız ve geleceğe taşıyacağız."