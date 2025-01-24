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Gündemİstanbul'da servis minibüsü devrildi: 1 can kaybı, 14 yaralı
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İstanbul'da servis minibüsü devrildi: 1 can kaybı, 14 yaralı

24.01.2025 - 08:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)

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İstanbul Tuzla'da servis minibüsü yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Valilik tarafından yapılan açıklamada kazada 1 kişi hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Aydınlı Mahallesi istikametine giden 34 LIY 607 plakalı servis minibüsü, 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 CAN KAYBI

İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamaya göre kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

 

 

 

 

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