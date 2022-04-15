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İstanbul'da sahte dolar operasyonu! Çok sayıda gözaltı...

 İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar basarak bir özel bankayı 180 bin dolar dolandıran çeteye operasyon yaptı. Çok sayıda kalpazan gözaltına alındı.

15.04.2022 - 08:42 | | İHA
İstanbul'da sahte dolar operasyonu! Çok sayıda gözaltı...

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar basan bir kalpazan çetesine operasyon yaptı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon çerçevesinde sabah erken saatlerde 29 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilere ait adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin 14'ünün İstanbul'da olduğu diğer şüphelilerin ise il dışında bulunduğu belirtildi. Öte yandan operasyon yapılan adreslerden Sancaktepe'de 1 kişi gözaltına alındı.

Kalpazanların bastıkları dolarları özel bir bankanın ATM'sine yükledikleri ve ATM'lerin sahte doları kabul ettiği belirtildi. Bankanın yaptığı incelemede ATM'lerdeki dolarların sahte olduğu belirlenince şikayetçi olduğu ve şikayet çerçevesinde yapılan fiziki ve teknik takip sonucu kalpazanlara operasyon gerçekleştirildi öğrenildi. Bankanın yaklaşık 180 bin dolar zarara uğratıldığı öğrenildi.

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