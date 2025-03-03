İstanbul'da polis ekipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Medya AŞ'de arama yaptı

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de İBB'ye ait İstanbul Medya AŞ'ye geldi.

Burada arama yapan ekipler, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayar, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu.

Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.