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Gündemİstanbul'da pitbull dehşeti! Sokakta yürürken bir anda saldırdı
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İstanbul'da pitbull dehşeti! Sokakta yürürken bir anda saldırdı

Güngören’de sokak arasında ağızlığı olmayan pitbul cinsi köpeğin bacağından ısırdığı gencin yardımına vatandaşlar koştu. Genç güçlükle pitbuldan kurtarılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

23.03.2022 - 19:51 | | İHA
İstanbul'da pitbull dehşeti! Sokakta yürürken bir anda saldırdı

Olay, öğlen saatlerinde Güngören’de yaşandı. İddiaya göre, ağızlıksız bir şekilde gezdirilen pitbul cinsi köpek, sokakta genç bir vatandaşa saldırarak bacağından ısırdı. Köpeğin ısırdığı genç acı içinde köpekten kurtulmaya çalışırken, gencin yardımına vatandaşlar koştu. Bir vatandaş köpeği ayağının arasına alarak genci kurtarmaya çalıştı. Köpeği tutan şahıs sayesinde kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.

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