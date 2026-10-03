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İstanbul’da pazar gününe dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

03.10.2026 - 12:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul’da pazar gününe dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle Fatih’te bazı önemli güzergâhlarda trafik düzenlemesi uygulanacak. Sabah saat 06.00’dan etkinlik sona erene kadar kapalı olacak yollar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergâhlara yönelmesi gerekecek. İşte detaylar...

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İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı" nedeniyle Fatih'te bazı yollar saat 06.00'dan program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında kapanacak yollar şöyle:

"- Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant ile Sirkeci Meydanı arasında kalan bölümü,
- Langa Bostanları Sokak,
- Namık Kemal Caddesi,
- Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışlarının Aksaray ayrımları,
- Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkış.
Sürücüler alternatif güzergâh olarak Avrasya Tüneli transit yolu, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi ve Kadırga Limanı Caddesi'ni kullanabilecek".

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