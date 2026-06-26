İstanbul'da otomobil gölete uçtu! Ekipler seferber oldu, gerçek sonradan ortaya çıktı
26.06.2026 - 14:07Güncellenme Tarihi:
İstanbul Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil gölete düştü. Ekiplerin araçta ve gölette yaptığı aramalarda kimseye rastlanmazken, sürücünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlendi.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarındaki sazlık alana savruldu, ardından devrilerek gölete düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis ve su altı arama ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmalarında gölette ve araçta kimse bulunamadı. Otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciye yüklendi. Araçta yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu bulundu.
Kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.