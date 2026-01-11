İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 12 Ocak 2026 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da eğitime 1 gün kar tatili arası. İyi tatiller çocuklar. İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle; Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.