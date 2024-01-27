Olay, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda Kocasinan Merkez Mahallesi mevkiinde Yayla-TopkapÄ± gÃ¼zergahÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bir minibÃ¼ste meydana geldi. Edilen bilgiye gÃ¶re, 32 haftalÄ±k hamile Mizgin GÃ¼Ã§lÃ¼ (23) eÅŸi Murat GÃ¼Ã§lÃ¼ (31) ile birlikte hastaneye kontrole gitmek iÃ§in evden Ã§Ä±ktÄ±. 1 buÃ§uk yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ± da yanlarÄ±nda bulunan Ã§ift, BahÃ§elievler Devlet Hastanesi'ne gitmek iÃ§in Yayla-TopkapÄ± hattÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Hakan YÃ¼cel'in kullandÄ±ÄŸÄ± yolcu minibÃ¼sÃ¼ne bindi. Mizgin GÃ¼Ã§lÃ¼'nÃ¼n Yayla IÅŸÄ±klarÄ± DuraÄŸÄ± mevkinde sancÄ±larÄ± baÅŸladÄ±.

Murat GÃ¼Ã§lÃ¼ ve yolcularÄ±n ikazÄ± Ã¼zerine sÃ¼rÃ¼cÃ¼ YÃ¼cel, BahÃ§elievler Devlet Hastanesi'ne doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±. MinibÃ¼s kÄ±sa sÃ¼rede hastaneye vardÄ±. EÅŸi, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan sedye isteyerek Mizgin GÃ¼Ã§lÃ¼'yÃ¼ minibÃ¼sten indirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. SancÄ±larÄ± artan Mizgin GÃ¼Ã§lÃ¼ doÄŸumun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleyerek minibÃ¼sten inemeyeceÄŸini belirtti. SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla 32 haftalÄ±k hamile Mizgin GÃ¼Ã§lÃ¼ minibÃ¼sÃ¼n iÃ§inde doÄŸum yaptÄ±. DoÄŸumun ardÄ±ndan bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n kucaÄŸÄ±nda hastane iÃ§erisine gÃ¶tÃ¼rÃ¼len prematÃ¼re bebeÄŸin durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Asmin bebeÄŸin BahÃ§elievler Devlet Hastanesi'nde yapÄ±lan mÃ¼dahalelerin ardÄ±ndan CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne sevk edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilirken enfeksiyon kapan kadÄ±nÄ±n ise BahÃ§elievler Devlet Hastanesi'nde tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.

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"MÄ°NÄ°BÃœSÃœN DEMÄ°RLERÄ°NDEN TUTUNARAK SESSÄ°ZCE KENDÄ°MÄ° SIKTIM"

GÃ¼Ã§lÃ¼ Ailesi, ikinci Ã§ocuklarÄ± olarak dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±na Asmin ismini koydu.

MinibÃ¼ste doÄŸum yapan Mizgin GÃ¼Ã§lÃ¼, "Ben hastaydÄ±m, eÅŸim de beni muayeneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordu. Sonra birden sancÄ±m tuttu. SancÄ±m tutunca ben de Ä±kÄ±nmaya baÅŸladÄ±m. Ã–nce suyum geldi, sonra bebek doÄŸdu. Doktor ve hemÅŸireler hemen koÅŸtular ve bebeÄŸi aldÄ±lar. MinibÃ¼ste de saÄŸ olsun bir hemÅŸire vardÄ±, bana Ã§ok yardÄ±mcÄ± oldu. Bana 'Nefes al, nefes ver' diyerek doÄŸumu gerÃ§ekleÅŸtirdi. O yardÄ±mcÄ± olunca doÄŸum kolaylaÅŸtÄ±. BebeÄŸim 7 aylÄ±k doÄŸdu, erken doÄŸum oldu. Beklemiyorduk. MinibÃ¼ste bir anda sancÄ±m baÅŸlayÄ±nca kendimi yere attÄ±m. MinibÃ¼ste bir sÃ¼rÃ¼ erkek vardÄ±, ben de onlardan Ã§ekindiÄŸim iÃ§in baÄŸÄ±ramadÄ±m. MinibÃ¼sÃ¼n demirlerinden tutunarak sessizce kendimi sÄ±ktÄ±m. SÄ±kÄ±nca da zaten bebek geldi. Hastaneye 2 dakikalÄ±k mesafede bebek dÃ¼nyaya geldi. Hastanenin kapÄ±sÄ±na gelir gelmez zaten bebek doÄŸmuÅŸtu. Bebek arabanÄ±n iÃ§inde doÄŸdu. Ben de ÅŸok oldum, ne yapacaÄŸÄ±mÄ± bilemedim. KucaÄŸÄ±ma almaya korktum. MinibÃ¼se bir tane bebeÄŸimle bindim ama inerken iki bebeÄŸimle indik. AslÄ±nda bu Ã§ok gÃ¼zel bir duygu ama kÄ±zÄ±m uzakta, ben buradayÄ±m. HenÃ¼z kÄ±zÄ±mÄ± gÃ¶remedim. Bir an Ã¶nce kÄ±zÄ±ma kavuÅŸmak istiyorum. DoktorlarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bebeÄŸimin durumu iyiymiÅŸ. Sadece neden erken doÄŸduÄŸunu araÅŸtÄ±rÄ±yorlar, yoÄŸun bakÄ±mda ÅŸu an. Ne zaman gÃ¶receÄŸiz daha belli deÄŸil, eÅŸim yarÄ±n gidip doktorla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. Benim durumum da iyi ama inÅŸallah tez zamanda kÄ±zÄ±ma kavuÅŸurum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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"MÄ°NÄ°BÃœSE KUCAÄžIMIZDA BÄ°R BEBEKLE BÄ°NDÄ°K, Ä°KÄ° BEBEKLE Ä°NDÄ°K"

EÅŸinin minibÃ¼ste doÄŸum yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸadÄ±klarÄ± ÅŸoku dile getiren baba Murat GÃ¼Ã§lÃ¼, "EÅŸim geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n hasta olduÄŸu iÃ§in doktora gittik. Gripti. Ben iÅŸteydim aradÄ±m onu hastaneye git dedim ama gitmedi. Ertesi sabah kÃ¶tÃ¼leÅŸince iÅŸten izin aldÄ±m, eÅŸimi PerÅŸembe sabahÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼m. AvcÄ±lar'da oturuyoruz ama eÅŸim hamile diye doktorlar kadÄ±n doÄŸum uzmanÄ±nÄ±n gÃ¶rmesi lazÄ±m dediler. Biz de BakÄ±rkÃ¶y'deki hastaneye geldik. BakÄ±rkÃ¶y'den de BahÃ§elievler'e yÃ¶nelmemizi sÃ¶ylediler. EÅŸimin o sÄ±rada aÄŸrÄ±larÄ± baÅŸladÄ±. Ona, 'Hamilesin, doÄŸum baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ±n' dedim. O da bana bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok dedi. ArdÄ±ndan BakÄ±rkÃ¶y'den BahÃ§elievler'e gelmek Ã¼zere minibÃ¼se bindik. O sÄ±rada sancÄ±larÄ± baÅŸladÄ±. Arka tarafta oturuyordu eÅŸim, Ã¶ne doÄŸru geÃ§ti. Benim de kucaÄŸÄ±mda bir buÃ§uk yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlum vardÄ±. Arka tarafta oturuyordum. MinibÃ¼steki kadÄ±nlar yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. EÅŸimi gÃ¶rÃ¼yordum, ellerini sÄ±kmaya baÅŸladÄ±" dedi. "AÄŸrÄ±sÄ±, sancÄ±sÄ± vardÄ± ama sesini Ã§Ä±karmÄ±yordu" diyen Murat GÃ¼Ã§lÃ¼, "MinibÃ¼sÃ¼n iÃ§inde ÅŸansÄ±mÄ±za bir de hemÅŸire vardÄ±. Bana, 'eÅŸinin doÄŸumu baÅŸladÄ±' dedi. EÅŸime yardÄ±mcÄ± olmaya baÅŸladÄ±. Herkes minibÃ¼sÃ§Ã¼ye seslendi hÄ±zlansÄ±n diye. O da saÄŸ olsun ambulans ÅŸofÃ¶rÃ¼ gibi sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±. HÄ±zlandÄ± ve yoldakilere seslenerek yolu aÃ§tÄ±. Tam hastanenin Ã¶nÃ¼ne geldiÄŸimizde eÅŸim minibÃ¼sÃ¼n iÃ§erisinde doÄŸum yaptÄ±. BebeÄŸin aÄŸlama sesini duydum. DoÄŸum aracÄ±n iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸti, sonra eÅŸimi iÃ§eri aldÄ±lar. Ben de o an Ã§ok heyecanlandÄ±m. MinibÃ¼se kucaÄŸÄ±mÄ±zda bir bebekle bindik, iki bebekle indik. BÃ¶yle bir olay beklemiyorduk, eÅŸim yaklaÅŸÄ±k 2 ay erken doÄŸum yaptÄ±. Olay 10 dakika iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸti zaten eÅŸim de utangaÃ§ bir insan olduÄŸu iÃ§in hiÃ§ sesini bile Ã§Ä±karmadÄ±. EÅŸimin ve Ã§ocuÄŸumuzun durumu ÅŸu an iyi. EÅŸim taburcu olacak, kÄ±zÄ±mÄ±z da kuvÃ¶zde ÅŸu an. Tedavisine devam ediliyor, erken doÄŸum gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iÃ§in. Biz de bekliyoruz kÄ±zÄ±mÄ±zÄ±. Ä°smini de Asmin koyacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

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"BEN DE YENÄ° BABAYIM 20 GÃœN Ã–NCE Ã‡OCUÄžUM OLDU"

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Hakan YÃ¼cel de, "Yayla Ä±ÅŸÄ±klar dediÄŸimiz yerde sancÄ±sÄ± gelmeye baÅŸladÄ±. Arkadan bir bayan geldi sancÄ±sÄ± var yardÄ±mcÄ± olur musunuz diye. Yolcu var bir anda anlayamÄ±yorsun ne olduÄŸunu, son sÃ¼rat hastaneye sÃ¼rdÃ¼m. Hastanenin iÃ§ine girdik, dedim 'inebilirsiniz', dedi 'aÅŸaÄŸÄ±ya inemem, doÄŸum baÅŸladÄ±'. YolcularÄ± aÅŸaÄŸÄ±ya indirdim, gÃ¼venlik gÃ¶revlileri, hemÅŸireler geldi. doÄŸum oldu, aÅŸaÄŸÄ±ya indiler. yolumuza devam ettik. Ben de yeni babayÄ±m 20 gÃ¼n Ã¶nce Ã§ocuÄŸum oldu, farklÄ± bir ÅŸeydi aslÄ±nda. BeklemediÄŸim bir olaydÄ± minibÃ¼ste doÄŸum. UÃ§akta gÃ¶rdÃ¼k, takside gÃ¶rdÃ¼k de minibÃ¼sÃ¼n iÃ§inde ilk defa bÃ¶yle bir ÅŸeye ÅŸahit olduk. Yolculardan da Allah razÄ± olsun hepsi yardÄ±mcÄ± oldular. BabasÄ± yanÄ±ndaydÄ± bir anda heyecandan koÅŸturdu gitti, gÃ¶remedim babasÄ±nÄ± aslÄ±nda, iÃ§erideydi bir anda hemÅŸire geldi bir tane Ã§ocuk. 'Burada mÄ± doÄŸdu' dedim, 'iÃ§eride doÄŸdu' dediler. Sadece merakÄ±m ÅŸuydu, acaba saÄŸlÄ±klÄ± mÄ± bir sorunu var mÄ±? saÄŸlÄ±klÄ±ymÄ±ÅŸ onun durumunu da Ã¶ÄŸrendim" diye konuÅŸtu.

Durakta kahya olarak Ã§alÄ±ÅŸan Orhan KoÅŸan ise, "Ä°lk defa karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k bÃ¶yle bir ÅŸeyle. ArkadaÅŸÄ±mÄ±z kadÄ±nÄ± doÄŸuma yetiÅŸtirdiÄŸi iÃ§in adÄ±nÄ± 'Ebe Hakan' koyduk" dedi