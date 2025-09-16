GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi

İstanbul'da metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi

16.09.2025 - 08:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İstanbul'da metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi

İstanbul'da, metrobüs seferleri kısa süreliğine durdu. Zeytinburnu'ndaki Bayrampaşa-Maltepe durağı yakınlarında, Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Haberin Devamı

Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.

İstanbul'da metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildiİstanbul'da, metrobüs seferleri kısa süreliğine durdu. Zeytinburnu'ndaki Bayrampaşa-Maltepe durağı yakınlarında, Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Güncel Haberler

Gümüşhane'de doğa, yaylacılara mesajını verdi! Bu çiçekler ortaya çıkınca yaylayı terk etmek lazım
#Gündem

Gümüşhane'de doğa, yaylacılara mesajını verdi! Bu çiçekler ortaya çıkınca yaylayı terk etmek lazım

Gram altın tüm zamanların zirvesinde! TCMB'nin faiz indirimi sonrası uçuşa geçti: Altın fiyatlarında işte yeni tahminler
#Ekonomi

Gram altın tüm zamanların zirvesinde! TCMB'nin faiz indirimi sonrası uçuşa geçti: Altın fiyatlarında işte yeni tahminler

Nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçileri Erzincan'da görüntülendi!
#Gündem

Nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçileri Erzincan'da görüntülendi!