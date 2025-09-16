İstanbul'da metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi
İstanbul'da, metrobüs seferleri kısa süreliğine durdu. Zeytinburnu'ndaki Bayrampaşa-Maltepe durağı yakınlarında, Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.
Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.