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İstanbul'da metro istasyonunda yangın paniği! Durağı dumanlar sardı

Fatih'te bulunan Vezneciler Metro durağının yürüyen merdivenlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken olayda yaralanan olmadı.

08.09.2023 - 17:26 | | Baran AKKAYA/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da metro istasyonunda yangın paniği! Durağı dumanlar sardı

Yangın, 16.00 sıralarında Vezneciler Metro İstasyonu'nun yürüyen merdivenlerinde meydana geldi. da saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yürüyen merdivenlerin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı.

İstanbulda metro istasyonunda yangın paniği Durağı dumanlar sardı

Vatandaşların yangın tüpleriyle yangını söndürme çalışmaları sonuç vermedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşananları anlatan Bekir Sirkeci "Bir anda dumanlar çıkıyordu, bendeki tüpü yandaki tüpü aldım koştum alevler çıkıyordu. İlk anda alevleri söndürdük ondan sonra tüpümüz bitti ikinci tüpü aldık o da bitti daha sonra itfaiye yetişti yani" dedi.(DHA)

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