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İstanbul'da metro hattında teknik arıza! Seferler durdu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

28.12.2024 - 15:56 |
İstanbul'da metro hattında teknik arıza! Seferler durdu

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

İstanbulda metro hattında teknik arıza Seferler durdu

Bu arada, teknik arıza nedeniyle seferlerin durduğu metrodan inen yolcuların raylarda yürümeleri ve diğer duraklarda bekleyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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