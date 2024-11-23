İstanbul'da lodos hava trafiğini olumsuz etkiliyor

Sabah saatlerinde etkisini arttıran lodos ve sağanak, hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamayıp pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren THY'nin TK626 Lagos-İstanbul, TK775 sefer sayılı Maskat-İstanbul, TK186 Şikago-İstanbul, TK6032 Stockholm-İstanbul, TK185 Manila-İstanbul seferlerini yapan uçakları iniş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli lodos ve fırtınanın etkisiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda iniş yapamayan bazı uçaklar da civardaki havalimanlarına yönlendiriliyor.