GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da lodos etkili oldu, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti
ABONE OL

İstanbul’da lodos etkili oldu, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle vatandaşlar sahilde yürümekte güçlük çekti.

18.01.2023 - 18:18 | | İHA
İstanbul’da lodos etkili oldu, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde İstanbul ve çevresinde şiddetli lodos uyarısında bulunmuştu. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan lodos, Sarıyer sahilinde de etkisini gösterdi. Sahildeki tekneler adeta beşik gibi sallanırken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. Dalgaların, lodos etkisiyle sahile vurduğu görüldü.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul’da lodos etkili oldu, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

İstanbul’da lodos etkili oldu, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bu tarif ayrılık acısına iyi gelecek! Gelinim Mutfakta ayrılık acısı yemeği nasıl yapılır? Yapılışı ve malzemeleri...

Bu tarif ayrılık acısına iyi gelecek! Gelinim Mutfakta ayrılık acısı yemeği nasıl yapılır? Yapılışı ve malzemeleri...