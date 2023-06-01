İstanbul'da kumar operasyonu! 14 kişiye toplam 56 bin 770 lira ceza

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından 25 Mayıs Perşembe Günü saat 21.00-23.59 saatleri arasında 137 ekip, 298 polisin katılımıyla kumar oynatılan yerlere yönelik operasyon yapıldı. Polisin yaptığı baskınlarda 294 kahvehane, 8 dernek ve 4 ruhsatsız işyerinde denetim yapıldı.

Baskınlarda mekanlarda bulunan 3 bin 343 kişi Genel Bilgi Toplama sistemi (GBT) üzerinden kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Polisin yaptığı baskınlarda kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişiye, Kabahatler Kanunu 34. madde gereğince toplam 56 bin 770 lira para cezası kesildi. Kumar oynamaya yer ve imkan sağladığı tespit edilen 5 şüpheli ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Baskın yapılan mekanlarda bulunan kumar makineleri ile bilgisayarlara incelenmek üzere el konduğu öğrenildi.