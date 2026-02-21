GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da korkunç kaza! Araçtan inince feci şekilde can verdi
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da korkunç kaza! Araçtan inince feci şekilde can verdi

İstanbul'da korkunç kaza! Araçtan inince feci şekilde can verdi

21.02.2026 - 08:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emre Dağdelen | Gazetevatan

İstanbul'da korkunç kaza! Araçtan inince feci şekilde can verdi

Bağcılar 0-3 TEM Bağlantı Yolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, aracından inen kamyonet şoförüne otomobil çarptı. Talihsiz sürücü hayatını kaybederken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Bağcılar 0-3 TEM Bağlantı Yolunda saat 07.00 sıralarında bir kamyonet şoförü taralı alanda aracından indi. O sırada seyir halinde olan bir otomobil kamyonet şoförüne çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kamyonet şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan Aksaray istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı

İstanbulda korkunç kaza Araçtan inince feci şekilde can verdi

Güncel Haberler

21 Şubat 2026 altın fiyatları anlık: Gram ve çeyrek altın yükseldi
#Ekonomi

21 Şubat 2026 altın fiyatları anlık: Gram ve çeyrek altın yükseldi

Doğal gaz aboneliğinde yeni dönem! Resmen değişti, artık zorunlu olacak
#Ekonomi

Doğal gaz aboneliğinde yeni dönem! Resmen değişti, artık zorunlu olacak

İstanbul'da korkunç kaza! Araçtan inince feci şekilde can verdi
#Gündem

İstanbul'da korkunç kaza! Araçtan inince feci şekilde can verdi