İstanbul'da korkunç kaza! Araçtan inince feci şekilde can verdi
21.02.2026 - 08:54Güncellenme Tarihi:
Bağcılar 0-3 TEM Bağlantı Yolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, aracından inen kamyonet şoförüne otomobil çarptı. Talihsiz sürücü hayatını kaybederken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Bağcılar 0-3 TEM Bağlantı Yolunda saat 07.00 sıralarında bir kamyonet şoförü taralı alanda aracından indi. O sırada seyir halinde olan bir otomobil kamyonet şoförüne çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kamyonet şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan Aksaray istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı