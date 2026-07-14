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Hakkari'nin Nehri Şelalesi'nin şöhreti artıyor: Ziyaretçi akını var

14.07.2026 - 09:37Güncellenme Tarihi:

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Nehri Şelalesi, yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

1Hakkari'nin Nehri Şelalesi'nin şöhreti artıyor: Ziyaretçi akını var

Doğal güzelliği, serin havası ve etkileyici manzarasıyla öne çıkan şelale, hem ilçe sakinlerini hem de çevre il ve ilçelerden gelen doğaseverleri ağırlıyor.

2Hakkari'nin Nehri Şelalesi'nin şöhreti artıyor: Ziyaretçi akını var

Ziyaretçilerden Ferhat Güneyli, hafta sonları ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirterek, "Vatandaşlar, şelale çevresinde vakit geçirerek doğayla iç içe keyifli anlar yaşıyor.

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3Hakkari'nin Nehri Şelalesi'nin şöhreti artıyor: Ziyaretçi akını var

Özellikle aileler piknik yapmayı tercih ederken, gençler ise bol bol fotoğraf çekerek doğal güzelliği ölümsüzleştiriyor" dedi.

4Hakkari'nin Nehri Şelalesi'nin şöhreti artıyor: Ziyaretçi akını var

Doğal yapısı ve huzur veren atmosferiyle dikkat çeken Nehri Şelalesi'nin, yaz boyunca bölgenin en çok ilgi gören turistik noktalarından biri olması bekleniyor.

5Hakkari'nin Nehri Şelalesi'nin şöhreti artıyor: Ziyaretçi akını var

Yetkililer ise ziyaretçileri çevreyi temiz tutmaları ve doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı.