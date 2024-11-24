İstanbul'un 3 ilçesinde korkunç cinayetler! 4 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti

Alınan bilgiye göre, şüpheli B.A. Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokak'taki ailesinin oturduğu eve gelerek, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan şüpheli B.A. daha sonra Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan bir kuaför dükkanına gitti.

Zanlının buraya silahla ateş açması sonucu, kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybederken, B.A'nın evli olduğu öğrenilen S.A. ile bu kişinin kardeşi Gökhan Soylu yaralandı.

Şüpheli B.A. gerçekleştirdiği olayın ardından gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de silahla ateş etti.

Zanlı B.A. daha sonra olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek intihar etti.

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Yaralanan Buke ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerlerindeki incelemeleri sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 4 kişiyi öldüren ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Bahtiyar Aladağ'ın araç içerisinde ölü bulunduğu belirtilirken araç içerisinde yapılan aramada olaylarda kullandığı tabancanın ve 9 adet boş kovanın olduğu aktarıldı. Açıklamanın devamında ise şüpheli hakkında yapılan sorgulamada Aladağ'ın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.