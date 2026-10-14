Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı

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Kaza, Sincan ilçesi Ayaş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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Kaza sonucu yaralanan 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.