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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı

14.10.2026 - 00:10Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: ANKARA (İHA)

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Ankara’nın Sincan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Sincan ilçesi Ayaş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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