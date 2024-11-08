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İstanbul’da köprüler lösemiye dikkat için ışıklandırıldı

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri, lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla turuncu ışıkla aydınlatıldı.

08.11.2024 - 08:51 |
İstanbul’da köprüler lösemiye dikkat için ışıklandırıldı

Lösemili Çocuklar Haftası olan 2-8 Kasım'da her yıl farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri bu kez lösemiye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Akşam saatlerinde başlayan aydınlatma çalışması gün aydınlanana kadar devam edecek.

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