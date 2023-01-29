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İstanbul'da kar yağışı sürüyor

İstanbul'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

29.01.2023 - 19:14 | | Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da kar yağışı sürüyor

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal Aydos'ta yılın ilk karı yağdı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış bir süre sonra etkisini kaybetti. Bu sıralarda İstanbul'un kuzey kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Arnavutköy Fenertepe yolunda kar yağışının etkisini gösterdiği görüntülendi.

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