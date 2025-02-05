İstanbul'da kar trafiği başladı! Yoğunluk giderek artıyor
05.02.2025 - 17:41Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından günler öncesinden İstanbul için kar uyarısı yapılmıştı. Gün içinde megakentteki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. İş çıkış saati ile trafikte de yoğunluk oluştu.
Tüm İstanbulluların kış mevsimi boyunca beklediği kar yağışı bugün nihayet başladı. Öncelikle kuzey ilçelerde başlayan kar yağışı daha sonra başka ilçelerde de görüldü.
Yağışın başlamasının ardından ilerleyen saatlerde de trafik yoğunluğunda artış görüldü. 17:30 itibari ile İBB haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine yükseldi.