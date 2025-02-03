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Gündemİstanbul'da kar haftası! Meteoroloji verileri: 20 ilçede karla karışık yağmur, 19 ilçede yoğun kar yağışı var
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İstanbul'da kar haftası! Meteoroloji verileri: 20 ilçede karla karışık yağmur, 19 ilçede yoğun kar yağışı var

03.02.2025 - 12:11Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da kar haftası! Meteoroloji verileri: 20 ilçede karla karışık yağmur, 19 ilçede yoğun kar yağışı var

Meteoroloji 1. bölge müdürlüğü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasına ait verileri paylaştı. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri İstanbul kar yağışına teslim olacak. Kimi yerlerde 3-10 santimetre, kimi ilçelerde 5-15 santimetreye ulaşacak. AKOM son uyarısını da bugün yaptı. Kentte hava durum tahmin raporuna göre beyaz örtüyle kaplanacak ilçeler de belli oldu.

İstanbul'da kar haftası başlıyor. Meteoroloji verileri: Kar yağışı İstanbul'un hangi ilçelerinde görülecek sorusuna yanıt verdi. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri yoğun yağış pek çok ilçede görülecek. Prof. Dr. Orhan Şen, şehrin her yerinden görüleceğini belirtti. Hava durumu uzmanları da ilçe ilçe kar yağışı raporunu yayınlandı.

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü verilerine göre, ilçe ilçe hava tahmin raporu şöyle:

İstanbulda kar haftası Meteoroloji verileri: 20 ilçede karla karışık yağmur, 19 ilçede yoğun kar yağışı var

Karla Karışık Yağmur Beklenen İlçeler: İstanbul Havalimanı, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Üsküdar.

Kar Yağışı Beklenen İlçeler: Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Şile, Ümraniye.

İstanbulda kar haftası Meteoroloji verileri: 20 ilçede karla karışık yağmur, 19 ilçede yoğun kar yağışı var

ADALAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ARNAVUTKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

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ATAŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

AVCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BAĞCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

İstanbulda kar haftası Meteoroloji verileri: 20 ilçede karla karışık yağmur, 19 ilçede yoğun kar yağışı var

BAŞAKŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BAYRAMPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BEŞİKTAŞ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BEYKOZ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

İstanbulda kar haftası Meteoroloji verileri: 20 ilçede karla karışık yağmur, 19 ilçede yoğun kar yağışı var

BEYLİZDÜZÜ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BEYOĞLU: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BÜYÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ÇATALCA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ÇEKMEKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

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ESENLER: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ESENYURT: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

EYÜP: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

İstanbulda kar haftası Meteoroloji verileri: 20 ilçede karla karışık yağmur, 19 ilçede yoğun kar yağışı var

FATİH: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

GAZİOSMANPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

KADIKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KAĞITHANE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KARTAL: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KÜÇÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

MALTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

PENDİK: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

İstanbulda kar haftası Meteoroloji verileri: 20 ilçede karla karışık yağmur, 19 ilçede yoğun kar yağışı var

SANCAKTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

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SARIYER: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ŞİLE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

SİLİVRİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ŞİŞLİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SULTANBEYLİ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SULTANGAZİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

İstanbulda kar haftası Meteoroloji verileri: 20 ilçede karla karışık yağmur, 19 ilçede yoğun kar yağışı var

TUZLA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ÜMRANİYE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ÜSKÜDAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

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