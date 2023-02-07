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İstanbul'da kamu personeline kar izni

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle idari izin kararı alındı. Vali Yerlikaya kararı sosyal medya hesabından açıkladı.

07.02.2023 - 20:50 |
İstanbul'da kamu personeline kar izni

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan; engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba (yarın) idari izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.

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