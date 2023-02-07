İstanbul'da kamu personeline kar izni
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle idari izin kararı alındı. Vali Yerlikaya kararı sosyal medya hesabından açıkladı.
07.02.2023 - 20:50 |
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan; engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba (yarın) idari izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.
Kıymetli Hemşehrilerim— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2023
Meteorolojik verilere göre #İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan
✅Engelli, malûl ve hamile personel,
✅10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar
8 Şubat Çarşamba (yarın) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır! pic.twitter.com/XGUmpOt3bm