İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 59 sanık tahliye edildi

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan 59'u tutuklu 74 sanığın yargılanmasına 18 Nisan'da başlanacak.

Davadaki tutuklu sanıkların avukatları, mahkemeye tahliye taleplerini içeren dilekçeler sundu.

Dilekçeleri inceleyen hakim, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, suçun katalog suçlardan olmadığını belirterek, 59 tutuklu sanığın tamamı hakkında tahliye kararı verdi.

Tahliye kararında, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanığın öğrenci olması, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali, sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin olmadığının dikkate alındığı belirtildi.

Kararda ayrıca, aynı suça yönelik başka mahkemelerce aynı hukuki durumda olan sanıklar yönünden tahliye kararı verildiği bildirildi.